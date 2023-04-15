Ее вообще не узнать: ахнете, увидев Свету из сериала «Татьянин день» сейчас

Какие же все-таки красивые наши любимые актрисы и певицы. К примеру, актриса, снимавшаяся в таких популярных телесериалах, как «Татьянин день», «Бандитский Петербург», «Дыши со мной», затмила разум зрителей своей красотой. Она давала концерты в Санкт-Петербурге, Москве и в других городах России. Как уже можно было догадаться, речь идет об Алене Биккуловой.

Девушка, которая своей невероятной красотой способна привлечь внимание любого мужчины. Да что таить, не только мужчины, но и женщины. Многие даже не догадываются, как сейчас выглядит их любимица.

На свежих фотографиях девушки видно, что с каждым годом она становится только краше. Ее внешность не становится хуже, годы идут ей на пользу, и она по-настоящему расцветает. У нее ухоженные волосы, чистая кожа, глубокие, смотрящие прямо в душу глаза. Актриса привлекает своей красотой и обаянием. Алена Биккулова — настоящий эталон женственности и грации. Такая красавица не останется без внимания даже в 70 лет.