Ее внешности отчаянно завидовали в 90-х: посмотрите на подружку Ван Дамма теперь

Фильм «Трудная мишень» запомнился зрителям не только участием в нем знаменитого красавчика Жан-Клода Ван Дамма, но и благодаря его красавице-коллеге. Янси Батлер привнесла в это кино женственность и грацию.

Успех боевика предсказал будущее молодой актрисы. В последующие годы ей стали предлагать картины только в таком жанре, причем женщине довольно редко удавалось сняться в действительно хороших фильмах.

Со временем Батлер поняла, что ее вряд ли пригласят поучаствовать в новом громком проекте, и она стала принимать любые роли. Сегодня эту статную красотку можно встретить в образах очень посредственных персонажей, но зрителей это совсем не смущает. Даже в 52 года Янси продолжает радовать поклонников своим внешним видом. Актриса остается стройной, а четкие черты лица только добавляют ей привлекательности. Хотя первые признаки старения все же видны. Лицо женщины уже успело покрыться первыми мимическими морщинами.