Смотрите фильмы за 1 ₽
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Ее уничтожила онкология: почему жена Виторгана верила в наказание свыше

Ее уничтожила онкология: почему жена Виторгана верила в наказание свыше

12 октября 2022 07:45
Ее уничтожила онкология: почему жена Виторгана верила в наказание свыше

Долгие годы актриса верила, что жизнь накажет ее за разрушенные судьбы.

Алла Балтер и Эммануил Виторган долгие годы считались одной из красивейших звездных пар во всем СССР. Коллеги по театру имени Маяковского, поклонники и зрители считали Аллу Давидовну едва ли не первой красавицей отечественной сцены. И почти никто не догадывался, что, несмотря на всю любовь и признание, Балтер искренне верила, что однажды жизнь накажет ее за то, что она совершила ради любви.

Дело в том, что когда Виторган и Балтер познакомились, то оба были давно и прочно обременены семьями: Алла была замужем за футболистом Эммануилом Анброхом, а Виторган в браке с актрисой Тамарой Румянцевой воспитывал дочь Ксению. Влюбленные не смогли противиться вспыхнувшему между ними чувству, поэтому их браки закономерно распались. Ее уничтожила онкология: почему жена Виторгана верила в наказание свыше

Но даже спустя долгие годы Алла Давидовна ждала, что за две разрушенных семьи ее настигнет неизбежная расплата.

«Есть вещи, которые я не должна была делать... Как мы живем, так нас жизнь и наказывает», — говорила актриса в одном из своих немногочисленных интервью.

А в начале девяностых у Аллы Балтер обнаружили онкологическое заболевание позвоночника. Любящий муж тратил почти все свои многотысячные гонорары за спектакли и съемки, организовывал для нее несколько операций и курсов химиотерапии — сначала в Израиле, а затем в Германии. Однако, несмотря на все усилия врачей и поддержку своих родных, Алла Давидовна ушла из жизни в июле 2000 года в одной из московских больниц.

Фото: Legion-Media, соцсети
Артем Путинцев
Артем Путинцев
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video