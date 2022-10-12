Ее уничтожила онкология: почему жена Виторгана верила в наказание свыше

Алла Балтер и Эммануил Виторган долгие годы считались одной из красивейших звездных пар во всем СССР. Коллеги по театру имени Маяковского, поклонники и зрители считали Аллу Давидовну едва ли не первой красавицей отечественной сцены. И почти никто не догадывался, что, несмотря на всю любовь и признание, Балтер искренне верила, что однажды жизнь накажет ее за то, что она совершила ради любви.

Дело в том, что когда Виторган и Балтер познакомились, то оба были давно и прочно обременены семьями: Алла была замужем за футболистом Эммануилом Анброхом, а Виторган в браке с актрисой Тамарой Румянцевой воспитывал дочь Ксению. Влюбленные не смогли противиться вспыхнувшему между ними чувству, поэтому их браки закономерно распались.

Но даже спустя долгие годы Алла Давидовна ждала, что за две разрушенных семьи ее настигнет неизбежная расплата.

«Есть вещи, которые я не должна была делать... Как мы живем, так нас жизнь и наказывает», — говорила актриса в одном из своих немногочисленных интервью.

А в начале девяностых у Аллы Балтер обнаружили онкологическое заболевание позвоночника. Любящий муж тратил почти все свои многотысячные гонорары за спектакли и съемки, организовывал для нее несколько операций и курсов химиотерапии — сначала в Израиле, а затем в Германии. Однако, несмотря на все усилия врачей и поддержку своих родных, Алла Давидовна ушла из жизни в июле 2000 года в одной из московских больниц.