Ее умоляли остановиться: что стало с дочерью Толкалиной после похудения на 30 кг (фото)

Любовь Толкалина начала выводить дочь Марию в свет, еще когда та была подростком. Уже тогда в прессе появлялись замечания некоторых критиков, которые обращали внимание на полноту девочки. Недоброжелатели заявляли, что Мария не унаследовала ни хрупкости, ни изящности матери.

По всей видимости, негативные комментарии не укрылись от внимания девушки. Она взяла себя в руки и озаботилась поддержанием фигуры. За короткий срок ей удалось сбросить около 30 кг, и уже к 19 годам она превратилась в стройную девушку. Но Мария целеустремленно продолжила совершенствовать тело. Дошло даже до того, что дочь актрисы начали подозревать в анорексии и умоляли остановиться, ведь она стала выглядеть изможденной.

Сейчас 21-летняя Мария не обращает внимание на новую критику. В соцсетях она с удовольствием демонстрирует тонкую талию и отсутствие лишних килограммов.