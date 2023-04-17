Ее участи не позавидуешь: куда пропала сестра-близнец Рогозиной из сериала «След»

Ольга Копосова заняла свое место среди звезд российского кинематографа благодаря сериалу «След». Вот уже 15 лет актриса играет в популярном проекте Галину Рогозину. Однако многие не знают, что у яркой и талантливой артистки есть сестра-близнец Анна, но ее жизнь сложилась не так удачно.

Актриса не скрывает, что ее отношения с сестрой никогда не были теплыми. По словам Копосовой, Анна затаила обиду на их мать за то, что та не уделяла им в детстве достаточно внимания. К тому же она росла довольно замкнутой и, в отличие от своей звездной родственницы, никогда не знала, чего хочет от жизни.

В результате сестра-близнец Рогозиной отправилась в монастырь.

Актриса отмечает, что именно там Анна нашла ту теплоту и любовь, которых ей не хватало рядом с близкими. Копосова подчеркнула, что не сразу приняла такой выбор.

Некоторое время сестры не поддерживали связь друг с другом. Однако все же нашли в себе силы оставить все разногласия позади и наладить общение.