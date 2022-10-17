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Ее травила вся страна: что стало с вдовой трагически погибшего Галкина

17 октября 2022 21:00
Ее травила вся страна: что стало с вдовой трагически погибшего Галкина

Артистка решила закрыться от публики.

Владислав Галкин ушел из жизни 12 лет назад. В то время артист проходил через бракоразводный процесс с Дарьей Михайловой, из-за чего вся страна ополчилась на артистку. Поклонники считали, что именно она виновата в его смерти. Михайлова же решила никак не комментировать ситуацию и закрылась от публики.

Как признавалась супруга Галкина, она не понимает, почему все фанаты оказались против нее. Она отмечала, что разводится с артистом из-за его пагубных пристрастий к спиртному. После трагедии она начала вести закрытый образ жизни, не справляясь с давлением публики, и даже уволилась из Щукинского училища, где преподавала актерское мастерство долгие годы.

Сейчас неизвестно, чем именно занимается Михайлова. Как отмечают журналисты, на ее безымянном пальце можно заметить кольцо, однако сама знаменитость никак не комментирует ситуацию и не раскрывает подробности своей личной жизни.

«Я не буду ничего говорить на эту тему!» — заявляет Михайлова.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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