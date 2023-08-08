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Ее талия — аномалия: как выглядит «Миссис Россия» без одежды

8 августа 2023 07:55
Ее талия — аномалия: как выглядит «Миссис Россия» без одежды

Красавица покорила жюри идеальной фигурой.

Самой красивой женщиной России среди замужних дам и мам признали Жанну Специальную. Она получила титул «Миссис Россия-2023», что вызвало огромный ажиотаж на фоне популярности фильма «Барби». Девушка выглядит как известная кукла, но нравится это далеко не всем.

В Сети началось множество обсуждений, в которых спорят о результатах конкурса. Пока одни пользователи восхищаются кукольной красотой блондинки, другие ругают ее за неестественность и ищут изъяны. Но даже если лицо девушки с обилием косметики и натянутой улыбкой действительно может показаться слишком «пластиковым», то к ее фигуре не может быть никаких претензий.

Еще до финала конкурса Жанна выложила в социальные сети фотографию в купальнике. Девушка сообщила, что уже и не надеялась вернуться к своей «дородовой» талии в 53 сантиметра, но природа распорядилась иначе. Девушке удалось полностью восстановиться после рождения ребенка, и сейчас она находится в отличной форме.

«Какая шикарная», — восхищаются подписчики.

Ее талия — аномалия: как выглядит «Миссис Россия» без одежды
Фото: соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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