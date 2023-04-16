Ее судьбы не пожелаешь и врагу: куда пропала смешливая Ириска из «АБВГДейки»

Очаровательную и смешливую Ириску из детской программы «АБВГДейка» обожала вся страна. Ее роль исполняла Ирина Асмус — танцовщица и артистка цирка. К сожалению, профессия стоила ей жизни.

Асмус начинала свою карьеру с ролей мальчиков и разных зверюшек из сказок. Слава пришла к Ирине после того, как ее пригласили на телевидение. Артистка блистала на экране и влюбляла в себя всех советских детей, однако на ее душе кровоточили раны.

Карьера Асмус шла в гору, а личная жизнь распадалась. Ради нового избранника Ирина ушла от мужа Александра Хочинского, но прогадала. Возлюбленный бросил ее одну с грудным ребенком на руках. Вскоре звезда экрана вышла замуж за коллегу Михаила Сычева, который принял ее сына Андрея как родного.

Однако отпрыск рос проблемным. Он связался с плохой компанией, и те обнесли квартиру Асмус. Ирина успокоилась лишь после того, как Андрея призвали в армию. Тогда артистка решила, что пора уходить из профессии, чтобы чаще быть с сыном и наверстать упущенное.

Асмус выбила себе выступление в Гомеле, где служил Андрей. Ирина планировала сделать опасный трюк «Старушка на абажуре», но это решение стало роковым. Асмус упала с высоты восемь метров и погибла. Ириске было всего 44 года.