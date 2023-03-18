Ее судьба ошарашит каждого: куда пропала главная «инопланетянка» СССР

Елена Метелкина прославилась как одна из самых необычных артисток в СССР. Именно она приняла участие в нескольких экранизациях романов Кира Булычева. Многие зрители были уверены, что актриса с такой яркой внешностью будет получать сотни предложений от режиссеров, однако судьба Метелкиной сложилась совершенно иначе.

Дело в том, что она не была профессиональной актрисой. На съемочную площадку Метелкина попала с подиума, ведь долгие годы работала демонстратором одежды. И после участия в прославивших ее картинах она вновь вернулась в модельный бизнес.

В 90-х же ей пришлось сменить сферу деятельности. 37-летняя знаменитость устроилась работать помощницей банкира. Но уже спустя пять лет на ее начальника было совершено покушение, в результате которого он умер: трубку его телефона намазали нервно-паралитическим препаратом. Скончалась и коллега Елены, которая также трудилась помощницей.

Свое место артистке удалось найти при Храме Покрова Пресвятой Богородицы. Метелкина поет в хоре, занимается учетом пожертвований и живет преимущественно на пенсию. Артистка признается, что привыкла к скромной жизни.

Не удалось Метелкиной устроить и личную жизнь. Один ее избранник оказался брачным аферистом, а другой — скончался. При этом она верит, что однажды встретит избранника, который окажется порядочным и добрым человеком.