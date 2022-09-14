Ее стихи в СССР знал каждый: «проект» Ники Турбиной, или «Фабрика звезд» 80-х

Ника Турбина стала одним из самых ярких представителей литературной среды 80-х. Девочка прославилась уже в восемь лет, когда ее стихи были опубликованы в «Комсомольской правде». Публика не сомневалась: перед ними новый гений литературы, который еще при жизни войдет в учебники. Однако жизнь дарования сложилась иным образом.

Мировая популярность начала преследовать Тубрину после ее первой публикации. Она подружилась с Евгением Евтушенко, который помог ей выпустить первый сборник и взял с собой в турне по стране. После этого поэтесса получила главный приз Венецианского биеннале «Золотой лев», ее приглашали в шоу, а об интервью мечтали все иностранные СМИ.

Уже в тринадцать лет Ника отправилась в США, где познакомилась с Иосифом Бродским и собирала полные залы. Однако позднее ее творчество резко перестало быть интересно поклонникам. Газеты перестали публиковать стихи, а сама она на год отправилась в Швейцарию, где начала жить с 74-летним профессором психиатрии.

Спустя год, как пишет проект «Этажи», Турбина вернулась на родину. У нее больше не получалось писать настолько же проникновенные стихи как в детстве. Как утверждали критики, она потеряла свой талант, а Бог, который разговаривал с ней в юности, перестал общаться с поэтессой. В итоге у нее началась алкогольная зависимость. Турбина пила все больше и больше и в 22 года выпала из окна пятого этажа. Поэтесса повредила ключицу и позвоночник, из-за чего оказалась надолго прикована к кровати.

Несчастный случай однако не заставил ее отказаться от пагубной привычки. Ника продолжила пить, постепенно разрушая свою жизнь. И пять лет спустя она вновь выпала из окна, но в этот раз травмы оказались фатальны, и она скончалась еще до приезда врачей.

За короткую, но яркую карьеру Нике Турбиной удалось оставить весьма значительное литературное наследие. Соотечественники наизусть знали стихи юного дарования и мгновенно раскупали ее сборники. Многие же литераторы до сих пор с сожалением вспоминают о яркой звезде поэзии, жизнь и творческий путь которой закончились так рано и трагично.