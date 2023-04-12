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Ее совсем не узнать: как изменилась с годами жена Самохвалова из «Служебного романа»

12 апреля 2023 12:45
Ее совсем не узнать: как изменилась с годами жена Самохвалова из «Служебного романа»

Внешность актрисы преобразилась.

Нелли Пшенная с детства старалась проявить себя в творчестве, ее интересовало искусство. Однако родителей не очень радовал тот факт, что дочь собирается стать актрисой. Вопреки их воле Нелли отправилась поступать в театральное и прошла с первого раза.

Зрителям она запомнилась в ролях тихих и скромных красавиц. Такой, например, была и ее героиня в «Служебном романе»: она воплотила в ленте жену Самохвалова. Благодаря своей внешности Нелли получала хорошие роли, ею интересовались режиссеры. Она быстро перешла от второстепенных и эпизодических персонажей к первым героиням.

Сегодня Нелли Пшенная принимает участие в театральных постановках, продолжает съемки в кино. Однако от былой красоты не осталось и следа. И хотя актриса выглядит здорово и активно занимается спортом, чтобы поддерживать организм в хорошей форме, годы берут свое и отражаются на ее внешности.

Ее совсем не узнать: как изменилась с годами жена Самохвалова из «Служебного романа»
Фото: Кадры из фильма «Служебный роман» (1977), кадр из сериала «Анна и тайна прошлого»
Светлана Христолюбова
Светлана Христолюбова
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