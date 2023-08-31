Ее силиконовая грудь стала эталоном: модель Playboy скрывала, что она родом из России

В девяностых Памела Андерсон была эталоном красоты. Модель создала себе имидж типичной девчонки из Калифорнии: бронзовый загар, выгоревшие от солнца волосы, спортивная фигура и внушительные формы. Никто не мог и предположить, что звезда имеет русские корни.

Семейное древо актрисы уходит корнями в Европу. Ее прадедушка был финном, но переехал в Соединенные Штаты в начале 20 века. А прабабушка перебралась в Северную Америку из Голландии, но родилась женщина в России. Возможно, именно от нее статная американка унаследовала свою яркую красоту.

Сама Памела о происхождении не забывает. Знаменитость не так давно посетила международную конференцию во Владивостоке, где встретилась с министром природных ресурсов. Модель активно выступает за защиту окружающей среды и даже писала российскому президенту письма с просьбой остановить браконьерство.