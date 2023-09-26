Ее считали самой красивой россиянкой в нулевые: посмотрите на лицо Водяновой сейчас

Наталья Водянова уже разменяла пятый десяток, но не устает удивлять общественность отлично фигурой и привлекательной внешностью. По фотографиям супермодели едва ли можно дать 30 лет. Однако недавно мнение поклонников звезды изменилось.

Россиянка явилась на светское мероприятие без макияжа и удивила всех. На показ Ralph Lauren Наталья пришла в платье с глубоким декольте и с обилием украшений на шее. Возможно, женщина пыталась таким способом отвлечь внимание от своего лица, ведь на нем не было ни грамма косметики.

Оказалось, что без профессионального грима и фильтров из социальных сетей Водянова выглядит не так уж молодо — вполне на свой возраст. Под глазами модели заметны внушительные мешки, а ее лицо было помятым и отекшим. Многие также отметили, что грудь Натали выглядит опавшей и словно даже перекошенной. Поклонники озадачены, почему Водянова не решит проблемы с внешностью хотя бы походом к косметологу.