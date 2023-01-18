Ее считали простушкой, но как бы не так: европейцы сделали Носову главной модницей СССР

Кажется, что задача сыграть на экране глупого и простоватого персонажа не требует от артиста невероятных усилий. Но это всего лишь заблуждение. Иногда для воплощения на экране таких образов актерам приходится усерднее работать и сильнее погружаться в своих героев.

Тамаре Носовой удавались именно такие роли. Она почти с самого начала карьеры ассоциировалась с простушками. Режиссеры наотрез отказывались видеть в ней других героинь, и девушка вскоре смирилась с таким амплуа. Но ее талант сделал несерьезных женских персонажей яркими и запоминающимися. Самые популярные образы актрисы были в фильмах «Карнавальная ночь», «Королевство кривых зеркал» и «Ревизор».

Однако артистка в реальной жизни была очень элегантной и женственной. Таким стилем восхищались коллеги и поклонники, которые видели ее вне съемочной площадки. Разрыв между экранным и настоящим образами произошел благодаря европейцам. Носова 6 лет жила в Австрии с мужем-дипломатом. За эти годы она и научилась носить красивую одежду и сочетать аксессуары.