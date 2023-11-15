Ее ребенок — вылитый Киркоров: эта светская львица стала новой пассией поп-короля

Много лет Филипп Киркоров говорил, что в его сердце лишь одна женщина — бывшая жена Алла Пугачева. Однако пути артистов разошлись, и теперь исполнитель готов к новым отношениям. Недавно певец проговорился: у него роман. Имя избранницы Киркоров не сообщил, но интернет-сыщики уже догадались, о ком идет речь.

Светская Москва судачит, что невестой короля эстрады стала Татьяна Тур. Эффектная блондинка является влиятельным человеком в шоу-бизнесе: она работает продюсером звукозаписывающих студий и концертных залов. Подозрения вызывает и то, что сын Татьяны невероятно похож на Филиппа Киркорова в детстве.

Журналисты издания «Утро» решили расставить точки над «і» и напрямую спросили Тур о ее ребенке. Но светская дама лишь отмахнулась от корреспондентов, заявив, что причина удивительного сходства в их общей с Филиппом Бедросовичем любви к красоте.