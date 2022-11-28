Ее путают с Дженнифер Лопес: как выглядит 80-летняя «Хозяйка судьбы» (фото)

Сюзана Виейра на протяжении нескольких десятилетий остается одной из самых востребованных артисток Бразилии. Она продолжает сниматься в сериалах и фильмах и делает все, чтобы сохранить свою красоту.

По словам знаменитости, с 50 лет она регулярно обращается к услугам пластических хирургов. Она уже подтянула овал лица, избавилась от нависающей кожи на веках и подкорректировала форму груди, а однажды даже удалила лишний жир с живота. При этом она не является поклонницей уколов красоты, так как те изменяют ее лицо, а ухаживает за собой обычными кремами и постоянными масками.

Кроме того, важный элексир молодости для Сюзаны — оптимизм. Она всегда широко улыбается и призывает всех поклонников смотреть на мир позитивно. По ее словам, цифры в паспорте не важны, а главное — мироощущение, поэтому она и не выглядит на свои 80 лет, с чем невольно соглашаются ее поклонники. В социальных сетях артистки можно встретить сотни комплиментов, а некоторые даже сравнивают ее с Дженнифер Лопес.

Подобное отношение к жизни помогает актрисе уже семь лет бороться с хронической лимфомной лейкемией. Она не унывает, хотя и знает, что лекарства от ее болезни просто не существует.