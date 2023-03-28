Ее просто не узнать: ахнете, увидев Пелагею в начале карьеры (фото)

Сегодня Пелагея — королева отечественной фолк-сцены и наставница шоу «Голос». Когда-то девочка из Сибири печатала собственные стихи на машинке, а всероссийской популярности и мечтать не смела.

Пелагея Телегина (она же Полина Смирнова) родилась в Новосибирске и выросла на Троллейном жилмассиве. Это один из самых криминальных районов города. Способности к музыке у нее обнаружились рано. В 8 лет она поступила в спецшколу при местной консерватории. Видеокассету с ее творчеством отправили на конкурс «Утренняя звезда». Тогда артистка получила свой первый гонорар в 1000 долларов. В 10 лет Пелагея с матерью переехала в Москву.

На подростковых фотографиях певицу не узнать. Фигуристая девушка в трениках и футболке или в вязаном свитере мало чем напоминает 36-летнюю звезду отечественной сцены. После рождения ребенка исполнительница резко похудела на 20 килограммов, что спровоцировало слухи о пластической операции. В прессе писали, что артистка также решилась на подтяжку груди, лица и шеи.