Ее прославил хит «Валера»: что стало с Афродитой после скандала с двойником

Музыка до сих пор занимает почти всю ее жизнь.

Хит «Валера» от певицы со звучным псевдонимом Афродита страна услышала впервые еще в 2009 году, а затем еще примерно пять или шесть лет после этого распевала его на всех дискотеках и свадьбах как в России, так и за границей.

Настоящее имя Афродиты — Жанна Остапенко. Еще в юности она посвятила себя музыке на профессиональном уровне, получив соответствующее образование по классу эстрадно-джазового вокала. Затем она начала сотрудничать с продюсером Евгением Скрипкиным, и именно в этот период появилась песня о парне по имени Валера — так звали школьную любовь исполнительницы.

После всенародного успеха песни Скрипкин и Жанна решили прервать сотрудничество, так как девушка начала на волне популярности свою сольную карьеру. Продюсер же не захотел отдавать бывшей подопечной права на сценическое имя и запретил ей петь написанные во время работы с ним песни.

Более того, Скрипкин нашел двойника Афродиты и занялся раскруткой новой певицы под тем же брендом. Разразился большой скандал, долго освещавшийся на телевидении и в прессе. Лишь через суд Остапенко в итоге удалось добиться того, чтобы имя Афродита осталось за ней.

Сейчас Жанна продолжает выступать на сцене все под тем же псевдонимом, пишет новые песни, а также всерьез занимается танцами и даже работает преподавателем в одной из столичных школ.