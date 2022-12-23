Ее проклинают миллионы: гляньте, на ком женился бунтарь Робби Уильямс (фото)

Неизвестно, как сложилась бы жизнь Робби Уильямса, если бы не счастливый брак. Музыкант души не чает в своей супруге, открыто признаваясь в том, что она буквально спасла его.

Вот уже более десяти лет миллионы поклонниц певца, мечтавших выйти за него замуж, проклинают актрису Айду Филд. Влюбленные сыграли свадьбу в 2010-м и сегодня воспитывают четверых детей, двух из них паре родила суррогатная мать. Ранее же никто и предположить не мог, что музыкант будет примерным семьянином.

Уильямс менял женщин как перчатки, злоупотреблял алкоголем и запрещенными препаратами, из-за чего угодил в клинику. Лечение не дало результатов — бунтарь срывался снова и снова. И только Филд помогла ему вырваться из этого порочного круга. Артистка настояла на том, чтобы музыкант снова обратился за медицинской помощью и прошел более длительный курс реабилитации, что и принесло свои плоды.