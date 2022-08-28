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Ее продали за бутылку коньяка: Варлей вскрыла правду о «Кавказской пленнице»

28 августа 2022 09:30
Ее продали за бутылку коньяка: Варлей вскрыла правду о «Кавказской пленнице»

Актриса расставила все точки над i.

Каких только историй не рассказывают о создании «Кавказской пленницы» и других фильмов Леонида Гайдая, одна легенда хлеще другой. Один такой занимательный миф лично опровергла Наталья Варлей, сыгравшая Нину.

Поиски главной героини стали для создателей киноленты настоящим мучением, и в поисках подходящих лиц ассистентку режиссера занесло в Одессу, на съемки «Формулы радуги».

В мемуарах актриса вспоминала, как ее знакомство с Гайдаем описывал Георгий Юнгвальд-Хилькевич: в интервью режиссер делился, что чуть ли не «продал» Варлей коллеге за бутылку коньяка, когда тот жаловался на отсутствии достойной кандидатуры на роль Нины.

«Ну, когда Юра, погруженный в съемки своей дебютной картины в Одессе, мог выпивать с Гайдаем, который занимался подготовительным периодом в Москве?» — указала на несоответствия Наталья в «Канатоходке».

Сама артистка считала, что ее нашла ассистентка Татьяна Семенова, чутье которой помогло разглядеть в «ряженом пугале», как описывала себя Варлей, будущую красавицу, спортсменку и комсомолку.

Фото: кадр из фильма
Альбина Тагзиева
Альбина Тагзиева
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