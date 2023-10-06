Ее презирали все: Изабелла из «Великолепного века» стала краше, чем когда-либо

Мелике Ипек Ялова дебютировала на экране в образе Изабеллы Кастильской. Яркая героиня зрителей равнодушными не оставила: многие возненавидели ее с первого кадра.

Заложницу султана Сулеймана презирали за непростой характер и непривлекательную внешность. Но время идет, все меняется.

Актриса активно ведет социальные сети, и ее новые фотографии радуют публику. За последние годы знаменитость сильно изменилась. Она стала краше, чем когда-либо. Брюнетка заметно похудела, избавившись от пухлых щек.

Мелике выглядит гораздо моложе своего возраста: трудно поверить, что ей 39 лет. Модель предпочитает скромный стиль в одежде и макияже. К тому же знойная турчанка следит за фигурой: занимается спортом, не употребляет в пищу слишком жирные и соленые продукты. Что же касается карьеры, то артистка по-прежнему много снимается.