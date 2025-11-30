«Ее поймали и повесили»: в СССР запретили военный фильм с Басилашвили и Янковским – завязка даже жестче, чем в «Иди и смотри»

Неудивительно, что доснять картину так не удалось.

На счету Олега Басилашвили десятки легендарных ролей, и лишь об одной – несыгранной – он с горечью вспоминает по сей день. В тени культового «Противостояния» осталась трагическая история другого проекта Семена Арановича – фильма «Агнец Божий».

О картине мало кто знает: она так и не вышла в прокат, но ее замысел и обстоятельства отмены многое говорят о времени, в котором она создавалась.

Что за сюжет?

Не шаблонный военный эпос, а тяжелая драма, с завязкой, которая по жесткости могла бы посоперничать с «Иди и смотри».

«Одну из сес­тер-близняшек решили направить в оккупированную деревню, да таким образом, чтобы фашисты ее поймали и повесили», — вспоминал знаменитый актер.

Потом – освобождение деревни, статьи, фильмы, образ для подражания. Но когда выясняется, что эта сестра ждет ребенка, на смерть добровольно идет вторая. Никакой патетики – только холод выбора и цена жертвы.

Кто был в команде?

Актерский состав – список звезд позднесоветского кино: сестры Кутеповы, Олег Янковский, Виктор Сухоруков, Александр Калягин, Игорь Скляр.

Ну а Басилашвили играл сотрудника НКВД по фамилии Лежава – человека, осознающего моральную тяжесть происходящего, но вынужденного следовать приказу.

Что пошло не так?

Сняли примерно половину. И тут – остановка. Председатель Роскино закрыл финансирование, назвав проект «явно антисоветским». Аргумент – самый, что ни на есть, политический.

«Не ко времени! На носу выборы президента. У Зюганова почти девяносто процентов, а у Ельцина только четыре. А вдруг Зюганов придет к власти? А мы ему такой подарочек будем на экранах показывать?!» – цитировал чиновника Олег Валерианович в интервью «Смене».

По словам Басилашвили, еще один удар после цензурных правок «Противостояния» стал для Арановича роковым – испортилось здоровье. Режиссер уехал на лечение в Германию, где его состояние резко ухудшилось, и вскоре скончался.

Фильм так и не досняли. Он остался призраком: без премьеры, без копии, без шанса быть увиденным.

