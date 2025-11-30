Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Ее поймали и повесили»: в СССР запретили военный фильм с Басилашвили и Янковским – завязка даже жестче, чем в «Иди и смотри»

«Ее поймали и повесили»: в СССР запретили военный фильм с Басилашвили и Янковским – завязка даже жестче, чем в «Иди и смотри»

30 ноября 2025 19:05
«Ее поймали и повесили»: в СССР запретили военный фильм с Басилашвили и Янковским – завязка даже жестче, чем в «Иди и смотри»

Неудивительно, что доснять картину так не удалось.

На счету Олега Басилашвили десятки легендарных ролей, и лишь об одной – несыгранной – он с горечью вспоминает по сей день. В тени культового «Противостояния» осталась трагическая история другого проекта Семена Арановича – фильма «Агнец Божий».

О картине мало кто знает: она так и не вышла в прокат, но ее замысел и обстоятельства отмены многое говорят о времени, в котором она создавалась.

«Ее поймали и повесили»: в СССР запретили военный фильм с Басилашвили и Янковским – завязка даже жестче, чем в «Иди и смотри»

Что за сюжет?

Не шаблонный военный эпос, а тяжелая драма, с завязкой, которая по жесткости могла бы посоперничать с «Иди и смотри».

«Одну из сес­тер-близняшек решили направить в оккупированную деревню, да таким образом, чтобы фашисты ее поймали и повесили», — вспоминал знаменитый актер.

Потом – освобождение деревни, статьи, фильмы, образ для подражания. Но когда выясняется, что эта сестра ждет ребенка, на смерть добровольно идет вторая. Никакой патетики – только холод выбора и цена жертвы.

«Ее поймали и повесили»: в СССР запретили военный фильм с Басилашвили и Янковским – завязка даже жестче, чем в «Иди и смотри»

Кто был в команде?

Актерский состав – список звезд позднесоветского кино: сестры Кутеповы, Олег Янковский, Виктор Сухоруков, Александр Калягин, Игорь Скляр.

Ну а Басилашвили играл сотрудника НКВД по фамилии Лежава – человека, осознающего моральную тяжесть происходящего, но вынужденного следовать приказу.

«Ее поймали и повесили»: в СССР запретили военный фильм с Басилашвили и Янковским – завязка даже жестче, чем в «Иди и смотри»

Что пошло не так?

Сняли примерно половину. И тут – остановка. Председатель Роскино закрыл финансирование, назвав проект «явно антисоветским». Аргумент – самый, что ни на есть, политический.

«Не ко времени! На носу выборы президента. У Зюганова почти девяносто процентов, а у Ельцина только четыре. А вдруг Зюганов придет к власти? А мы ему такой подарочек будем на экранах показывать?!» цитировал чиновника Олег Валерианович в интервью «Смене».

По словам Басилашвили, еще один удар после цензурных правок «Противостояния» стал для Арановича роковым – испортилось здоровье. Режиссер уехал на лечение в Германию, где его состояние резко ухудшилось, и вскоре скончался.

Фильм так и не досняли. Он остался призраком: без премьеры, без копии, без шанса быть увиденным.

Ранее мы писали: Кто такой глосик? Кому наливают шмурдяк? Самый «одесский» тест по сериалу «Ликвидация» – угадайте смысл 7 загадочных слов

Фото: Кадр из сериала «Противостояние», фильма «Иди и смотри»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Из-за «17 мгновений весны» в СССР запретили мультфильм, который в России стал культовым: режиссер был на грани инфаркта Из-за «17 мгновений весны» в СССР запретили мультфильм, который в России стал культовым: режиссер был на грани инфаркта Читать дальше 9 декабря 2025
Самый страшный советский фильм сняли, чтобы избежать «Холодной войны»: американцы приняли за сказку, немцы стыдливо засмотрели до дыр Самый страшный советский фильм сняли, чтобы избежать «Холодной войны»: американцы приняли за сказку, немцы стыдливо засмотрели до дыр Читать дальше 9 декабря 2025
Изгой экрана, королева дубляжа: почему «голос» Чебурашки и Зайца из «Ну, погоди!» попал в черные списки «Мосфильма» Изгой экрана, королева дубляжа: почему «голос» Чебурашки и Зайца из «Ну, погоди!» попал в черные списки «Мосфильма» Читать дальше 8 декабря 2025
Покорили СССР в 15 лет и пропали: что стало с «Неуловимыми мстителями» спустя полвека — один стал бизнесменом, другая ушла в цирк, а судьба Даньки давно оборвалась Покорили СССР в 15 лет и пропали: что стало с «Неуловимыми мстителями» спустя полвека — один стал бизнесменом, другая ушла в цирк, а судьба Даньки давно оборвалась Читать дальше 8 декабря 2025
«Не гожусь для этого»: мечта всей жизни Фрейндлих напрямую связана с «Мастером и Маргаритой» – исполнить ее актриса так и не успела «Не гожусь для этого»: мечта всей жизни Фрейндлих напрямую связана с «Мастером и Маргаритой» – исполнить ее актриса так и не успела Читать дальше 8 декабря 2025
«Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет «Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет Читать дальше 10 декабря 2025
От этого фильма из СССР сохранились лишь 20 минут: остальное цензоры велели уничтожить — что же заставило их остановить съемки? От этого фильма из СССР сохранились лишь 20 минут: остальное цензоры велели уничтожить — что же заставило их остановить съемки? Читать дальше 10 декабря 2025
«Можно было на этом заработать»: «Москва слезам не верит 2» начинался с рюкзака денег и истории про дочь Катерины — успех был так близко, но не сложилось «Можно было на этом заработать»: «Москва слезам не верит 2» начинался с рюкзака денег и истории про дочь Катерины — успех был так близко, но не сложилось Читать дальше 10 декабря 2025
Снят 100 лет назад, а рейтинг до сих пор 7.9: легендарный фильм СССР возвращается в кинотеатры – с той же душой, но картинка круче Снят 100 лет назад, а рейтинг до сих пор 7.9: легендарный фильм СССР возвращается в кинотеатры – с той же душой, но картинка круче Читать дальше 10 декабря 2025
Почему Шурик не остался с Ниной в финале «Кавказской пленницы»? Одна из версий подтверждает теорию о «мультивселенной» Гайдая Почему Шурик не остался с Ниной в финале «Кавказской пленницы»? Одна из версий подтверждает теорию о «мультивселенной» Гайдая Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше