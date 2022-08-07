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Ее последняя любовь? Аверин ответил на волнующий вопрос о Гурченко

7 августа 2022 09:26
Ее последняя любовь? Аверин ответил на волнующий вопрос о Гурченко

Актер был в близких отношениях с советской звездой.

Спустя девять лет после смерти Людмилы Гурченко Максим Аверин рассказал, как стал фаворитом звезды. Помог ему в этом «Глухарь». Актриса оказалась большой поклонницей сериала и пригласила Аверина на совместные съемки.

Они быстро нашли общий язык, что сделало совместную работу ярким и счастливым событием для артиста. Пресса не могла не заметить их взаимную симпатию, поэтому обрушилась на Аверина с ворохом вопросов о личном.

«Нам было так здорово вместе. Но тут же это подхватили эти передачи, я их просто ненавижу! Спрашивали: "Вы последняя любовь Людмилы Гурченко?". Я говорил, что сейчас встану и уйду. Это было так глупо», — посетовал Максим в программе «Он и она».

Он относился к Людмиле Марковне как к другу, наставнице и королеве. Именно она научила его простому принципу успеха: если плюют в спину — это хорошо, значит, ты впереди.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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