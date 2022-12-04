Ее песни и сейчас знает каждый: за что культовую певицу изгнали из СССР

В Советском Союзе было немало талантливых исполнителей, но далеко не все из них становились известными широкой аудитории. Часто музыканты оставались в тени, и у каждого из них на это находились свои причины. Ярким тому примером служит история Аиды Ведищевой.

Именно ее голосом пели героини таких популярных фильмов, как «Бриллиантовая рука» и «Кавказская пленница». Несмотря на то, что голос артистки буквально боготворили, на большие экраны ее не допускали. Впоследствии талантливую певицу, подарившую публике хиты «Помоги мне», «Лесной олень» и «Песенку о медведях», и вовсе выдворили из страны.

Все началось с того, что Ведищева чем-то не угодила Сергею Лапину, занимавшему пост председателя Гостелерадио СССР. Именно он поместил ее в черный список. Дальше — больше: все видеозаписи выступлений Аиды Семеновны были размагничены, а радиоэфиры стерты.

Тогда знаменитость поняла, что на родине делать ей нечего, и эмигрировала. Выбор Ведищевой пал на США, где она открыла собственный театр, в котором выступала для других эмигрантов.