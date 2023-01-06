Ее песенку в СССР знал каждый: куда пропала знаменитая «оранжевая» девочка

Песня с легким мотивом и звучными строками «Оранжевое солнце, оранжевое небо...» была одним из главных детских хитов в СССР. Впервые она прозвучала в саду Эрмитаж в Москве, когда в 1965 году туда на гастроли приехала юная грузинская звезда Ирма Сохадзе. Петь она начала еще с двух лет, но именно столичное выступление прославило ее на весь Советский Союз. 7-летнюю Ирму прозвали «оранжевой» девочкой, влюбившись в ее открытость и жизнерадостность.

Композицию постоянно крутили по радио и даже включили в репертуар «Голубого огонька». У Сохадзе были все шансы стать суперзвездой, но вместо этого она вскоре пропала с экранов. Как оказалось, вместо сиюминутной славы она выбрала основательное музыкальное образование.

Целеустремленная Ирма сначала окончила школу с золотой медалью, потом выпустилась из консерватории. Она устроилась на работу на грузинское телевидение, где трудилась ведущей и редактором почти четверть века. Пение Ирма не забросила: Сохадзе организовывала творческие вечера и руководила студией для талантливых маленьких исполнителей. В этом году певица отметила 63-й день рождения.