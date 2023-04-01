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Ее осудила вся страна: с кем нашла свое счастье вдова Евгения Дворжецкого (фото)

1 апреля 2023 17:30
Ее осудила вся страна: с кем нашла свое счастье вдова Евгения Дворжецкого (фото)

Она не желала вечно тосковать по мужу.

После смерти известного супруга Нина Дворжецкая осталась наедине со всеми обязанностями и своими переживаниями. Она в одиночку воспитывала двух детей и, чтобы ни в чем им не отказывать, устроилась на четыре работы. Актриса стала преподавать в «Щуке» и ГИТИСе, совмещая это с игрой на театральной сцене и озвучкой зарубежных фильмов.

И все же, ее сердце не переставало тосковать по мужу, из-за чего женщина не могла обрести счастье и настоящий покой. Но рядом с Алексеем Колганом в ее жизни вновь появился лучик надежды.

Впрочем, эти отношения вызвали негодование у общественности, и даже друзья Нины стали ее критиковать. Некоторые недоумевали и считали, что она предала память бывшего мужа. Помимо этого, новый избранник актрисы оказался моложе ее на 10 лет, что тоже стало причиной для жарких споров.

Ее осудила вся страна: с кем нашла свое счастье вдова Евгения Дворжецкого (фото)
Фото: Кадр из фильма «Танцплощадка» (1985), кадр из телеигры «Кто хочет стать миллионером?»
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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