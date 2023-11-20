Ее оскорбила Литвинова и «добил» Познер: как теперь живет Вика Старикова

Трогательные выступления детей на музыкальных шоу обычно мало кого оставляют равнодушным. Однако иногда юным исполнителям приходится столкнуться с такой критикой, которую с трудом выдержал бы даже взрослый человек. В этом на себе убедилась Виктория Старикова.

8-летняя девочка принимала участие в телепрограмме «Минута славы». Для выступления она выбрала довольно сложную песню, на которую сделала своеобразный кавер. Певица подыгрывала себе на фортепиано.

Однако члены жюри не оценили мастерство исполнительницы.

Сначала по ней довольно резко прошлась Рената Литвинова, заявив, что девочка даже не понимает, о чем ее песня, потому этот выбор ей явно навязали родители.

А «добил» участницу Владимир Познер, удивившийся, зачем взрослые люди позволяют выступать своим наследникам без явного таланта. По его мнению, они идут на этот шаг для того, чтобы просто чтобы потешить собственное самолюбие. Маленькая Вика слушала критические замечания, едва сдерживая слезы.

С тех пор прошло уже пять лет. Старикова выросла и превратилась в миловидного подростка. Несмотря на столь неудачное выступление в прошлом, она не оставила мечты стать певицей. Виктория записывает песни, снимает клипы и выпускает их на своем YouTube-канале.