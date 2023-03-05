Ее оплакивал весь мир: что стало с самой «сердитой» кошкой Grumpy Cat

Grumpy Cat прославилась на весь мир в начале 2010-х годов. Сердитая кошка стала одним из самых популярных мемов, а пользователи Сети до сих пор используют ее изображение в социальных сетях. При этом мало кто знает, как именно сложилась судьба питомца.

Так, в семье американки Табаты Бундесен и ее дочери Кристал котенок с необычной внешностью появился в 2012 году. С легкой руки дочери ее было решено назвать «Соус Тартар», но из-за опечатки в документах кошка получила имя «Соус Тардар». Как позднее выяснили хозяева, выглядел питомец так из-за неправильного прикуса и карликовости, поэтому ее мордочка и поза всегда выражали недовольство.

Первое время над Соусом Тардар потешались только хозяева, но однажды брат Табаты решил поделиться снимком кошки в социальных сетях. После этого ее портреты мгновенно разлетелись по Интернету, и она становилась популярнее день ото дня. В итоге хозяева даже завели страницу в социальных сетях кошке, которую в то время все знали уже как Grumpy Cat.

В течение долгого времени сердитая кошка купалась в лучах славы. Она стала настоящей звездой и обогатила хозяйку, но в 2019 году ветеринары неожиданно обнаружили у нее проблемы с мочевыводящими путями. Медики никак не смогли ее вылечить, и в возрасте 7 лет Grumpy Cat неожиданно скончалась.

Потеря стала большим ударом не только для хозяев, но и для многочисленных поклонников кошки. Миллионы фанатов оплакивали питомца и не скупились на слова поддержки и сочувствия.