Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Ее обожали все в России: Шатунов должен был жениться на этой известной певице

Ее обожали все в России: Шатунов должен был жениться на этой известной певице

6 ноября 2023 17:15
Ее обожали все в России: Шатунов должен был жениться на этой известной певице

Шоу-бизнес остался без яркой пары.

Юрий Шатунов был мечтой миллионов, но долго не решался связать себя узами брака. Женился он лишь однажды. Супруга Светлана родила исполнителю сына Дэнниса и дочь Эстеллу. Но артист мог пойти по жизни с другой женщиной. Ее имя известно всей стране.

Долгое время знаменитости приписывали бурный роман с певицей Алсу. Говорить об этом перестали лишь после того, как завидная невеста вышла замуж за Яна Абрамова.

Тогда многие подумали, что солист «Ласкового мая» тяжело переживает новость о том, что его возлюбленная стала женой другого.

Впрочем, продюсер Андрей Разин однажды заметил: его подопечный действительно мог породниться с семейством Сафиных и стать зятем бизнесмена. Но на самом деле никакой любви между коллегами по цеху не случилось. У каждого всегда была своя личная жизнь, поэтому звезды могли лишь порадоваться друг за друга.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше