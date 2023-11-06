Ее обожали все в России: Шатунов должен был жениться на этой известной певице

Юрий Шатунов был мечтой миллионов, но долго не решался связать себя узами брака. Женился он лишь однажды. Супруга Светлана родила исполнителю сына Дэнниса и дочь Эстеллу. Но артист мог пойти по жизни с другой женщиной. Ее имя известно всей стране.

Долгое время знаменитости приписывали бурный роман с певицей Алсу. Говорить об этом перестали лишь после того, как завидная невеста вышла замуж за Яна Абрамова.

Тогда многие подумали, что солист «Ласкового мая» тяжело переживает новость о том, что его возлюбленная стала женой другого.

Впрочем, продюсер Андрей Разин однажды заметил: его подопечный действительно мог породниться с семейством Сафиных и стать зятем бизнесмена. Но на самом деле никакой любви между коллегами по цеху не случилось. У каждого всегда была своя личная жизнь, поэтому звезды могли лишь порадоваться друг за друга.