Ее обожали все мужчины СССР: эта красавица была первой женой Ланового (фото)

Встретить счастливый брак в сфере шоу-бизнеса — настоящая находка. Одни женятся, чтобы не быть одинокими, другие артисты изменяют своим женам. Но Василий Лановой — это тот, кто трижды побывал в счастливом браке и каждый раз хранил верность своим избранницам.

Первой его женой стала Татьяна Самойлова, с которой они быстро развелись. Василий Лановой всегда был в окружении девушек, но хранил верность своей спутнице. Первой его настоящей любовью стала красавица Татьяна Самойлова. На момент их знакомства девушке было 18 лет. Молодая кровь, невероятная внешность и потрясающий голос — все это затмило разум Василию Лановому. Татьяна Самойлова выглядела как мечта любого советского мужчины: короткая стрижка, интригующий взгляд, небольшие губы и очень аккуратный носик.

За Татьяной Самойловой бегали толпы мужчин, но никто не мог добиться внимания этой красотки. Василию Лановому удалось завоевать ее сердце.