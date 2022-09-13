Ее обожали все мальчишки СССР: не поверите, с кем Мальвина нашла свое счастье

Артистка далеко не сразу смогла устроить свою личную жизнь.

Татьяна Проценко стала одной из самых ярких артисток СССР. Именно она исполнила роль Мальвины в сказке Леонида Нечаева «Приключения Буратино». Миллионы поклонников мечтали познакомиться с очаровательной артисткой, однако свое личное счастье она нашла совсем не с фанатом.

Первый раз Проценко вышла замуж за возлюбленного Аркадия. Несколько лет супруги прожили вместе и начали воспитывать дочь Анну. Однако спустя некоторое время их брак развалился, из-за чего артистка находилась в депрессии.

В то время актриса решила сменить работу и устроилась в новое издательство. Там звезда «Приключений Буратино» встретила Алексея Войтюка, актера, жизнь которого сложилась похожим образом. Он тоже в детстве стал звездой фильма «После дождичка в четверг», тоже занимался журналистикой и не стал профессиональным актером.

Практически сразу Проценко и Войтюк влюбились друг в друга и поняли, насколько их судьбы переплетены. Они сыграли свадьбу, а в 2004 году на свет появился их сын Владимир.