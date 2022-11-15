Ее обожали все дети 90-х: посмотрите, что случилось с Дианой из «Двое: Я и моя тень»

Керсти Элли помнят все, кто вырос в 90-е. Очаровательная и яркая актриса засветилась во многих нашумевших комедиях того времени. Самой известной ролью Элли стала Диана в культовой картине «Двое: Я и моя тень» с сестрами Олсен. Но что стало с актрисой, почему она пропала с экранов?

Карьера Керсти складывалась более чем удачно. Она получала интересные роли и завоевывала любовь поклонников по всему миру. С гонорарами не было никаких проблем, ведь их размеры росли как на дрожжах. Однако карьерный взлет не стал гарантией долгого успеха.

Элли постепенно начала набирать вес, и в результате все достижения сошли на «нет». Растолстевшую актрису уже не приглашали на интересные роли. А в нулевых Элли стала завсегдатаем различных телешоу о располневших звездах.

В 2011 году артистка, наконец, взяла себя в руки и занялась внешним видом. Спустя пару лет Элли удалось вернуться на экраны, где она снялась в собственном ситкоме. Однако в 2020 году Керсти ушла из кино, чтобы посвящать больше времени своей семье.