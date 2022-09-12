Ее обожала вся страна: вы точно не узнаете девочку из самой смешной рекламы России

Многие до сих пор помнят рекламу сока «Моя семья», которая появилась на экранах еще в нулевых. Все благодаря юной героине ролика и ее коронной фразе: «А ты налей и отойди!».

Тогда в кадре засветилась трехлетняя Диана Шпак, которая давно выросла и стала настоящей красавицей. С актерской карьерой знаменитость закончила, а потому о ее жизни было известно совсем мало. Однако все изменилось, когда она засветилась в шоу «Звезды сошлись».

В студии программы Шпак, которую сегодня просто не узнать, рассказала, что училась в Высшей школе экономики, выбрав направление «Медиакоммуникации». Причем это образование стало для нее уже вторым. Свою жизнь Диана связала с писательской деятельностью: в свои 25 лет она уже издала несколько книг и не собирается останавливаться на достигнутом.

По словам Шпак, сегодня у нее более десяти миллионов читателей. Кроме того, Диана мечтает о том, что однажды ее произведения будут экранизированы. «Я захотела пойти на режиссера-сценариста, училась в киноакадемии», — подытожила писательница.