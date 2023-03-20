Ее не узнать: при взгляде на Лайму Вайкуле в детстве у вас возникнет вопрос

Лайма Вайкуле активно занимается продвижением своих социальных сетей. Певица регулярно делится в блоге своими размышлениями и снимками, а иногда публикует и архивные кадры, которые не остаются без внимания ее поклонников.

Так, на своей странице она поделилась снимком, сделанным еще в школьные годы. На черно-белой фотографии будущая звезда сцены красуется аккуратными косичками и белыми бантами в строгом платье, но при этом весьма озлобленно смотрит в камеру.

Преданные поклонники не прошли мимо снимка, который многим показался комичным. Обсуждая фотографию, они высказали множество предположений, что же могло так разозлить Вайкуле, и даже попытались узнать ответ у нее самой.