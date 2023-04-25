Ее не узнает родная мать: какой была эта красавица до ста пластических операций

Китаянка Ву Сяочэнь перенесла более ста пластических операций. Впервые она обратилась к хирургу в 14 лет, чтобы убрать жир с бедер. Мама лично отвела дочь к врачу, зная, как тяжело Ву переживала из-за лишнего веса. Но это было только начало эпопеи.

После липосакции последовало перекраивание лица. Сяочэнь вставила в щеки импланты, затем она увеличила грудь, изменила форму носа и подтянула веки. Лицо китаянки менялось кардинально как минимум пять раз, и сегодня ее не узнает даже родная мать.

В начале своего пути Ву выглядела как обычная девушка с неприметными данными. В этом можно убедиться, глядя на ее ранние фото. Проблемная кожа, неизящный нос, тонкие губы — такой была китаянка до «обновлений».

Метаморфозы сотворили чудо не только с внешностью Ву, но и с ее самооценкой. Она избавилась от комплексов и стала чувствовать себя привлекательной и сексуальной. Девушка признается, что терпеть не может никаких совершенств. Каждый месяц она делает инъекции гиалуроновой кислоты, чтобы сохранить лицо в идеальном состоянии.