Ее не смогла превзойти даже красотка Шридеви: как выглядит жена Митхуна Чакраборти

Индийское кино давно стало популярным и узнаваемым во всем мире благодаря закрученным сюжетам и красочной картинке. Особый успех получил фильм «Танцор диско» из-за которого Митхун Чакраборти стал известен во всех уголках планеты.

Слава обрушилась на него слишком стремительно, и он не смог противостоять искушению. Будучи женатым мужчиной, он закрутил роман с актрисой Шридеви, которая настойчиво требовала от артиста предложения руки и сердца.

Однако эта интрижка лишь показала Митхуну, как сильны его чувства к супруге Йогите. Он почти полностью утратил ее доверие и любовь, но затем сделал все возможное, чтобы вернуть жену и снова обрести семейное счастье. Отчаянное желание актера понятно, ведь его избранница — настоящая индийская красавица. Чарующие карие глаза, карамельный цвет кожи и нежная улыбка сведут с ума любого мужчину.