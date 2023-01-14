Ее не сломила ни блокада, ни рак мозга: что стало с любимой тещей россиян

Кира Крейлис-Петрова полюбилась зрителям своей харизмой и прекрасными комедийными образами. Даже снимаясь в маленьких эпизодических ролях, женщина способна была вызвать улыбку аудитории. А теща Горохова из «Окна в Париж» в ее исполнении ярко отпечаталась в умах многих людей.

Прекрасное чувство юмора актрисы было заметно уже в самом детстве. Во время блокады ее родного Ленинграда она еще ходила в школу. В это трудное время девочка могла своими пародиями развеселить испуганных одноклассников и сама отвлекалась от страха постоянных обстрелов.

Талантливая девушка грамотно распорядилась своим даром и стала звездой советских комедий. Но спустя годы судьба вновь подкинула ей страшное испытание. В 2016 году у артистки нашли рак мозга. Крейлис-Петрова снова справилась с трудностями и после восстановления даже вернулась к профессиональной деятельности.

Однако через пять лет уже преклонный возраст и проблемы со здоровьем вновь дали о себе знать. В этот раз недуг не отступил, и актриса скончалась. Прощание с ней прошло тихо и без посторонних глаз.