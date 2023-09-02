Ее называют новой музой Михалкова: как сложилась карьера актрисы, которой помогал режиссер

Вся страна узнала имя Виктории Соловьевой в 2014 году, когда на экраны вышел фильм «Солнечный удар». Как оказалось, Никита Михалков совершенно случайно встретил девушку на одном из светских вечеров, а после знакомства решил предложить ей роль в своей картине.

Как отмечали поклонники, Соловьева стала настоящей музой для режиссера. Он даже устроил ее в Щепкинское училище, чтобы она познакомилась с профессией перед съемками. А после работы с постановщиком Соловьева решила связать свою жизнь с кино.

За прошедшие годы она снялась уже в семи фильмах и сериалах. Зрители могли видеть ее в картинах «Предпоследняя инстанция», «Временные трудности» и «Кэт», а последним проектом стал военный фильм «Литвяк», который совсем скоро выйдет на экраны.

Зрители сходятся во мнении, что Михалков не ошибся, увидев талант в Соловьевой. Девушка, как уверена публика, органично выглядит на экране и с каждой новой ролью завоевывает все больше поклонников.