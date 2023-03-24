Ее называли самой красивой девочкой в мире: как сказались годы на внешности россиянки

Первый выход Кристины Пименовой на подиум состоялся, когда ей было всего 4 года. А уже в семь лет малышка появилась на обложке глянцевого журнала. С ней хотели сотрудничать такие известные бренды, как Armani, Roberto Cavalli и Dolce & Gabbana. Поэтому очень быстро начинающую модель признали самой красивой девочкой в мире.

Однако всеобще внимание привело к тому, что некоторые стали критиковать родителей юной знаменитости. Многие говорили, что взрослые лишили своего ребёнка беззаботного детства. Впрочем, теперь у Кристины есть бесценный опыт и карьера, о которой молодые девушки могут только мечтать.

Российской супермодели уже исполнилось 17 лет, и она продолжает работать с известными брендами. Манекенщица с годами стала ещё краше и даже с натуральным макияжем выглядит роскошно. Такая миловидная внешность нравится многим дизайнерам одежды, поэтому за будущее привлекательной девушки можно не переживать.