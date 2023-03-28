Ее называли самой красивой актрисой СССР: посмотрите, что с ней стало

Главная разлучница советского кино — так окрестили Елену Проклову за многочисленные романы с женатыми партнерами по цеху. Первый роман у кинозвезды случился в 16 лет и сразу с Олегом Табаковым. Работа над фильмом «Гори, гори, моя звезда» быстро переросла в чувственную страсть. Брак с режиссером-документалистом Виталием Мелик-Карамовым не удержал Проклову от любовных отношений с Олегом Янковским. Съемки в «Сентиментальном романе» стали для артистов больше, чем просто работой. Проклова сделала аборт, чтобы не усложнять женатому актеру жизнь. «Когда играешь любовь на экране, она невольно возникает к партнеру и в жизни», — откровенничала актриса, объясняя непреодолимую тягу к «семейным» коллегам.

Андрей Миронов, Александр Адамович и знаменитый Цыган Михай Волонтир... По словам самой Прокловой, женатых она выбирала еще и потому, что не готова была жертвовать своей свободой. Расплата за бурную молодость настигла актрису в зрелом возрасте. Ее супруг Андрей Тришин изменил ей с соседской дочерью после 30 брака.

Артистка простила свою вторую половину и попросила прощения у жен всех тех, с кем крутила романы в молодости. 69-летняя звезда служит в театре и удивляет поклонников попытками омолодиться. «Зачем качать губы, если свои нормальные?», «Постарела», — с грустью комментируют подписчики в личном блоге Прокловой.