Ее называли одной из самых красивых актрис 90-х, а потом она исчезла: что стало с Болговой

Эльвиру Болгову по праву величали по-королевски. Актрису вознесли на пьедестал наравне с самыми красивыми женщинами в отечественном кино. Успех ей принес творческий тандем с Алексеем Серебряковым в ленте «Тесты для настоящих мужчин». Вот почему в нулевых на актрису ворохом посыпались предложения о работе. Однако свалившимся успехом она не воспользовалась.

И пропала со всех радаров, а потом плавно свела на нет съемки и участие в творческих проектах. Последняя роль Болговой датирована 2017 годом. А поклонники закатившейся безвременно звезды вовсю бьют тревогу и желают узнать, куда пропала первая красавица в актерской среде.

На самом деле ничего криминального в исчезновении артистки нет. Она просто сменила вектор деятельности и ушла в бизнес, открыв актерскую школу. Сейчас звезда всю себя посвящает обучению новых артистов и артисток, а на кинокарьеру у нее просто не остается времени.