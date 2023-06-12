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Ее называли одной из самых красивых актрис 90-х, а потом она исчезла: что стало с Болговой

12 июня 2023 13:00
Ее называли одной из самых красивых актрис 90-х, а потом она исчезла: что стало с Болговой

Поклонники артистки взволнованы.

Эльвиру Болгову по праву величали по-королевски. Актрису вознесли на пьедестал наравне с самыми красивыми женщинами в отечественном кино. Успех ей принес творческий тандем с Алексеем Серебряковым в ленте «Тесты для настоящих мужчин». Вот почему в нулевых на актрису ворохом посыпались предложения о работе. Однако свалившимся успехом она не воспользовалась.

И пропала со всех радаров, а потом плавно свела на нет съемки и участие в творческих проектах. Последняя роль Болговой датирована 2017 годом. А поклонники закатившейся безвременно звезды вовсю бьют тревогу и желают узнать, куда пропала первая красавица в актерской среде.

На самом деле ничего криминального в исчезновении артистки нет. Она просто сменила вектор деятельности и ушла в бизнес, открыв актерскую школу. Сейчас звезда всю себя посвящает обучению новых артистов и артисток, а на кинокарьеру у нее просто не остается времени.

Фото: Кадр из фильма «Тесты для настоящих мужчин» (1998)
Ксения Куртукова
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