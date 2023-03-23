Ее можно было резать ножом: почему мы никак не можем забыть советскую сметану

«Любительскую» можно назвать королевой советской сметаны. Она была невероятно жирной — до 40% — и редкой (раскупали ее быстро, а достать можно было далеко не везде). Выпускалась «Любительская» в красно-зеленых брикетах и имела такую консистенцию, что ее можно было спокойно резать ножом. Очень удобно, чтобы отрезать кусок в борщ или на ломоть хлеба. Такие бутерброды были невероятно сытными и с успехом заменяли стандартные с сыром и колбасой.

Но вряд ли они были дешевле. Сто граммов такой сметаны стоили дороже килограмма молочной колбасы (2 рубля 60 копеек). Чтобы изготовить такую сметану, нужны были жирные сливки. Они пастеризовались, охлаждались, а потом отправлялись в гомогенизатор, где масса становилась густой и однородной. Далее сливки сквашивали, и через 12-15 часов получалась та самая сметана. После фасовки ее загружали в холодильник — на «дозревание».