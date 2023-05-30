Ее мать точно не Настенька? Красотка-дочь Иванушки из «Морозко» сразила народ наповал

С такой внешностью она могла бы стать звездой Голливуда.

Эдуард Изотов сыграл много ролей в кино, но его самой яркой работой считается образ Иванушки из «Морозко». Дочь актера Вероника пошла по его стопам и тоже стала артисткой.

В молодые годы ее красота будоражила каждого зрителя, и многие даже сравнивали Изотову с легендарной Настенькой из «Морозко». Вероника начала сниматься в кино довольно рано. На ее счету роли в таких картинах, как «Кин-дза-дза!», «На другом берегу — свобода», «Где находится Нофелет», «Михайло Ломоносов» и в других лентах.

Ее мать Инга Будкевич тоже снималась в сказках. Так, в фильме «Огонь, вода, и... медные трубы» она сыграла царевну и жену Василия. Своей красотой Изотова превзошла обоих родителей: в молодости она была яркой брюнеткой с пронзительным взглядом и утонченными чертами лица.

Во времена СССР даже ходили слухи, что Вероника является дочерью Натальи Седых, которая сыграла Настеньку в «Морозко». Обе актрисы — обладательницы нетипичной утонченной красоты, которая любого сразит наповал.

Личная жизнь Изотовой не всегда складывалась гладко. У актрисы был бурный роман с Александром Панкратовым-Черным, но из-за его пристрастия к бутылке им пришлось расстаться. Сегодня Вероника замужем за миллионером Валентином Бубенцовым, от которого она родила дочь.