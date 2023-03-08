Ее красота изумляет: 45-летняя Жасмин выглядит в разы моложе многих ровесниц (фото)

Певица Жасмин стала известна сразу после выхода одной из своих первых композиций. Песня «Долгие дни» завоевала несколько наград, а вышедший позднее одноименный альбом сделал артистку настоящей звездой.

С того времени исполнительница активно покоряет отечественную эстраду. Она выпустила 11 пластинок и завоевала десятки премий и даже стала в 2014 году заслуженной артисткой России.

О своей жизни Жасмин рассказывает в социальных сетях. Она регулярно делится и снимками с выступлений, и трогательными семейными фотографиями, на которых позирует с детьми — Михаилом, Маргаритой и Мироном. Поклонники, которых в соцсетях певицы больше 1,6 млн человек, не пропускают ни одной ее записи. В комментариях фанаты осыпают Жасмин комплиментами, они уверены, что певица выглядит значительно моложе своих лет и смело может считаться одной из самых красивых на российской сцене.