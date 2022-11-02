Ее клыки ошеломили Россию: куда делась самая странная певица «Фабрики звезд»

Мария Ржевская стала известна не только своим хитом «Когда я стану кошкой», но и яркой внешностью: певица решила нарастить себе клыки. Поклонники и критики были уверены, что экстравагантную артистку ждет яркое будущее и вершина музыкального Олимпа, однако ее жизнь сложилась совсем иначе.

Еще во время работы с продюсером Максимом Фадеевым Ржевская познакомилась со своим будущим мужем. Первое время исполнительница не могла решить, что же для нее важнее — супруг или карьера, но через некоторое время отдала предпочтение супругу, уехала из России и разорвала все связи с российской музыкальной сценой.

Сегодня Мария живет в Лондоне. Она не оставила искусство и служит в труппе одного из местных театров, выступая под псевдонимом Masha Kaya. Однако от клыков артистка все же отказалась: после ухода в актрисы она спилила их в клинике.