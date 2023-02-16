Ее исполнение песни Цоя «Кукушка» довело всю страну до слез: как сейчас выглядит девочка Ярослава из «Голоса»

Видео с проникновенной финалисткой шоу до сих пор бьет рекорды по просмотрам.

Семилетняя девочка из шахтерского городка привела зрителей популярного проекта в восторг искренним и невероятно живым исполнением «Кукушки» Виктора Цоя. Эта запись со «слепого» прослушивания набрала более 70 миллионов просмотров. Пройти в суперфинал Ярославе Дегтяревой не удалось, но она продолжает заниматься творчеством.

Путь к всероссийской славе для Ярославы начался с трагедии. В пять лет она вместе с родителями попала в аварию и получила перелом тазобедренной кости, открытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы внутренних органов и порезы. Чтобы отвлечь дочку во время и после реабилитации, мама записала ее в вокальную студию.

Через три года Ярослава триумфально выступила на шоу «Голос». После проекта она снялась в картине Кирилла Плетнева «Жги» и в фильме «Заповедник», где ей довелось сыграть дочь Сергея Безрукова.

Ярослава записала более 30 каверов, фитов и песен собственного сочинения. Она активно гастролирует по России вместе с другими участниками «Голоса» и принимает участие в телепрограммах. Девочка любит экспериментировать с имиджем — недавно она частично окрасила волосы в голубой цвет.