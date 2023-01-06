Ее искали даже в «Жди меня»: куда пропала Акатава из фильма «Сердца трех»

Пирет Мянгел стала известна на весь СССР после фильма «Сердца трех» и его продолжения. Зрители были в восторге от эффектной артистки и не сомневались, что вновь увидят ее на экранах. Однако Мянгел неожиданно для всех пропала не только из кинематографа, но и из поля зрения публики.

Так, уже после завершения съемок в картине никто из членов съемочной группы не мог связаться с артисткой. В ее квартире было пусто, а по номеру телефона никто не отвечал. Многие поклонники и коллеги были уверены, что Мянгел просто вернулась в свой родной Таллин, однако и эти догадки не оказались верными: на родине артистку тоже никто не видел.

В течение долгих лет фанаты пытались разыскать звезду экрана. В социальных сетях они создавали специальные сообщества, в которых делились информацией о возможном местонахождении артистки, но их поиски не приводили хоть к каким-то результатам. Однажды они даже обратились за помощью в шоу «Жди меня», но эксперты программы не смогли им помочь.

Из-за этого среди поклонников начали распространяться слухи о жизни артистки. Например, по одной версии она вышла замуж за итальянского аристократа и живет в Венеции. Однако никаких подтверждений этой версии так и не нашлось.

Спустя некоторое время страницу Мянгел удалось обнаружить в одной из социальных сетей. В блоге она поделилась лишь несколькими снимками себя и природы, но не раскрыла, чем занимается и в какой стране живет, однако преданные фанаты рады даже этим крупицам информации о кумире.