Ее ищут и сегодня: куда исчезла первая «Мисс мира» из России

Модель давно не выходила на связь с журналистами.

Юлия Курочкина стала первой россиянкой, одержавшей победу на конкурсе «Мисс мира». Тогда ей было всего 18 лет, и красотке прочили звездное будущее.

Многие победительницы конкурсов красоты действительно становятся успешными моделями или артистками. Однако Курочкину ждала совсем другая участь. После своего блестящего триумфа она попросту пропала.

В Сети пишут, что, расставшись с шоу-бизнесом, Юлия поселилась в подмосковной Щербинке, вышла замуж, стала матерью и открыла свое туристическое агентство. При этом она наотрез отказывается от общения с представителями СМИ, чем только провоцирует самые разные слухи о себе.

Теперь интернет-пользователи ищут Курочкину, обмениваясь самыми разными предположениями. Некоторые уверены, что знаменитость обосновалась за рубежом.