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Ее ищут и сегодня: куда исчезла первая «Мисс мира» из России

11 марта 2023 19:45
Ее ищут и сегодня: куда исчезла первая «Мисс мира» из России

Модель давно не выходила на связь с журналистами.

Юлия Курочкина стала первой россиянкой, одержавшей победу на конкурсе «Мисс мира». Тогда ей было всего 18 лет, и красотке прочили звездное будущее.

Многие победительницы конкурсов красоты действительно становятся успешными моделями или артистками. Однако Курочкину ждала совсем другая участь. После своего блестящего триумфа она попросту пропала.

В Сети пишут, что, расставшись с шоу-бизнесом, Юлия поселилась в подмосковной Щербинке, вышла замуж, стала матерью и открыла свое туристическое агентство. При этом она наотрез отказывается от общения с представителями СМИ, чем только провоцирует самые разные слухи о себе.

Теперь интернет-пользователи ищут Курочкину, обмениваясь самыми разными предположениями. Некоторые уверены, что знаменитость обосновалась за рубежом.

«Работал в ее агентстве в 2011 году. В Щербинке не живет — там только квартира под сдачу, купленная ее родителями. „Мисс мира“ уже давно живет в США», «Я пробовала найти ее в соцсетях, на сайте судебных приставов — нигде не появлялась», — гласят комментарии в Сети.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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