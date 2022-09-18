Ее хотели все мужчины: скромницу из «Бара „Гадкий койот“» теперь не узнать

Для уроженки Далласа Пайпер Перабо роль в ромкоме «Бар „Гадкий койот“» стала по-настоящему ярким и звездным дебютом. Несмотря на то, что в американском прокате лента особого успеха не имела, на Пайпер обратили внимание кинокритики, поэтому предложения сниматься стали поступать весьма активно.

Актрису можно было увидеть в фильме Кристофера Нолана «Престиж», где ее партнерами стали такие признанные звезды, как Хью Джекман и Кристиан Бэйл. Сыграла она и главную роль молодой оперативницы ЦРУ Энни Уокер в телесериале «Тайные связи» канала USA.

Сейчас Перабо уже отошла от активной карьеры в кино. Лишь в прошлом году она сыграла активистку и зоозащитницу Саммер Хиггинс в одном из сезонов сериала «Йеллоустоун». Актриса посвятила себя своим хобби: литературе и рыбалке. Она счастлива со своим мужем — режиссером и продюсером Стэфеном Кэем, с которым познакомилась на съемочной площадке «Тайных связей».

А еще Пайпер крепко дружит со звездой «Игры престолов» и «Судной ночи» Леной Хиди. Актрисы играли в картинах «Пещера» и «Представь нас вместе».