Ее хиты обожали наши мамы и папы: как сейчас выглядит C. C. Catch

Каролина Катарина Мюллер прославилась на весь мир под псевдонимом Си Си Кетч. В течение многих лет исполнительница покоряла слушателей своими зажигательными хитами, а ее концерты проходили с неизменным аншлагом. В 90-е же она, к удивлению поклонников, неожиданно пропала со сцены.

Дело в том, что Каролина судилась со своим продюсером Дитером Боленом после восьми лет сотрудничества. И, восстановив справедливость, решила поставить карьеру на паузу, чтобы прийти в себя после постоянных гастролей и судов. Спустя примерно 10 лет артистка вернулась на сцену, но ей не удалось вернуть былую славу. С того времени она участвует в ретро-концертах и исполняет преимущественно свои давние хиты, которые до сих пор любимы публикой.

Преданные фанаты не пропускают ни одно выступление кумира. Как отмечают поклонники, Си Си Кетч до сих пор отличается эффектной внешностью и покоряет своей харизмой и обаянием.