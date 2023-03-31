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Ее хиты обожали наши мамы и папы: как сейчас выглядит C. C. Catch

31 марта 2023 16:30
Ее хиты обожали наши мамы и папы: как сейчас выглядит C. C. Catch

Этим летом артистка отметит 59-летие.

Каролина Катарина Мюллер прославилась на весь мир под псевдонимом Си Си Кетч. В течение многих лет исполнительница покоряла слушателей своими зажигательными хитами, а ее концерты проходили с неизменным аншлагом. В 90-е же она, к удивлению поклонников, неожиданно пропала со сцены.

Дело в том, что Каролина судилась со своим продюсером Дитером Боленом после восьми лет сотрудничества. И, восстановив справедливость, решила поставить карьеру на паузу, чтобы прийти в себя после постоянных гастролей и судов. Спустя примерно 10 лет артистка вернулась на сцену, но ей не удалось вернуть былую славу. С того времени она участвует в ретро-концертах и исполняет преимущественно свои давние хиты, которые до сих пор любимы публикой.

Ее хиты обожали наши мамы и папы: как сейчас выглядит C. C. Catch

Преданные фанаты не пропускают ни одно выступление кумира. Как отмечают поклонники, Си Си Кетч до сих пор отличается эффектной внешностью и покоряет своей харизмой и обаянием.

«Классная», «Всегда молодая», — фанаты комментируют одно из выступлений артистки.

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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